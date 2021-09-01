Galeri Süper Lig Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer raporu

Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer raporu

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 2021/2022 sezonuna start verilirken, 17 Haziran tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi de sürüyor. 8 Eylül tarihine kadar devam edecek olan transfer sezonu süresince birçok yeni ismi kadrosuna katan takımlardan, ligin 4 büyük devi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptığı transferleriyle adından söz ettirirken, birçok veda da yaşandı. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şu ana dek hangi isimlerle el sıkıştı, hangi isimlerle vedalaştı. İşte 4 büyüklerin transfer raporu...