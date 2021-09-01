Galeri Süper Lig Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer raporu

Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer raporu

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de 2021/2022 sezonuna start verilirken, 17 Haziran tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi de sürüyor. 8 Eylül tarihine kadar devam edecek olan transfer sezonu süresince birçok yeni ismi kadrosuna katan takımlardan, ligin 4 büyük devi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptığı transferleriyle adından söz ettirirken, birçok veda da yaşandı. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şu ana dek hangi isimlerle el sıkıştı, hangi isimlerle vedalaştı. İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer raporu

Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un transfer raporu

Süper Lig'de 17 Haziran tarihi itibarıyla başlayan birinci transfer ve tescil döneminde transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ediyor. Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde sıcak saatler yaşarken, birçok transfer açıklanmış durumda. Kadrolara yapılan takviyelerin yanında ayrılıklar da sürüyor...

Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un transfer raporu

Peki TFF'nin yayımladığı takvime göre 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer ve tescil döneminde 4 büyükler şimdiye dek hangi isimlerini kadrosuna kattı, hangi isimlerle vedalaştı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu...

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Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un transfer raporu

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un transfer raporu

GELEN

Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un transfer raporu

RACHID GHEZZAL

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