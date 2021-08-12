Haberler Galatasaray Galatasaray maçı hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu! Johnstone Gs maçı şifresiz mi?

Galatasaray maçı hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu! Johnstone Gs maçı şifresiz mi?

St. Johnstone Galatasaray maçı için nefesler tutuldu! Geleceğin takımını kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 24.5 yaş ortalaması ile oldukça genç ve dinamik bir hal aldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak değişen kadrosu ile başarı hedefliyor. 3. Ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak olan Aslan, 1-1'in rövanşında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, St Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan St. Johnstone Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Johnstone GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:57
Galatasaray maçı hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu! Johnstone Gs maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

St. Johnstone - Galatasaray maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Mücadele St. Johnstone'a McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak.

ST. JOHNSTONE - G.SARAY MAÇI 11'LERİ

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran

Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Arda, Feghouli, Diagne.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI!

Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.

GALATASARAY MAÇI KAÇINCI KANALDA?

TSİ 21.00'de oynanacak mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.

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