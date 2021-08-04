Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: Eylül'ün 8'ine kadar..

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçınd İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Oğulcan konusunda kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verildi. Ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum. Oğulcan, benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu.

Oğulcan konusunu biz, Tahir Kıran başkanla çözeriz. Çözülür bu konu. Oradan bir sıkıntımız yok da mantığa uymuyor.

Evet Berkan çok idman yapmadı ama yarın oynayacak. Çünkü her konuda çok hazır geldi.

Yarın, Taylan'ı da oynatacağım. Fiziksel testlerde bir hayli önde olduğunu gördük. Taylan gibi, Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var.

Önümüzde 24 gün 7 maçlık bir tablo var. Biri de 5,5 saatlik uçuşla İskoçya. Her oyuncuya ihtiyacım var.

Biz Alex'le uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Alex burada iki maçta oynayamayacak evet ama daha sonra rahat rahat oynayacak. 5 sene imza onunla ilgili yaptığımız planı gösteriyor. Bu iki maçlık bir iş değil.

St Johnstone, temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım. Mücadelesi üst seviyede olan bir takım. Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Gerekli tüm bilgileri verdik. Analiz ekibimiz, çok ciddi çalıştı. Biz, her rakibe saygı duyuyoruz.

İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.

Hem Falcao ve hem de Feghouli Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz.

TERİM'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Eylül'ün 8'ine kadar yeni oyuncular kadromuza katmak istiyoruz. Başkanımız, kafamızdaki yapıyı kurmak için çok çalışıyor.

Her saniye her dakika her gün Galatasaray'dan yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz. En ekonomik şekilde takımımıza yeni katılan arkadaşlar olacak.

Kerem bu sene çok yorulacak, ona çok iş düşecek. Tabii zaman zaman dinlenecek, zaman zaman rotasyon dolayısıyla oynamayacak ama o, kıymetlilerimizden bir tanesi.

Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Hakikaten yetenekli bir oyuncu, daha da gelişebilir. İşin ekonomik boyutunu açıklıkla ifade ettik. Morutan'ı beğeniyoruz eyvallah, konu nereye gider bilemem ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var.