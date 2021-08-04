Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması: Eylül'ün 8'ine kadar..

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçınd İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim transferle ilgili, "Eylül'ün 8'ine kadar yeni oyuncular kadromuza katmak istiyoruz. Başkanımız, kafamızdaki yapıyı kurmak için çok çalışıyor." ifadelerini kullandı.