Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Falcao ve Feghouli açıklaması "İyi anılarla ayrılmak istiyoruz"

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Falcao ve Feghouli açıklaması "İyi anılarla ayrılmak istiyoruz"

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında St. Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın gündemine dair birçok açıklamalarda bulunan Terim, Falcao ve Feghouli için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:51
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den Falcao ve Feghouli açıklaması "İyi anılarla ayrılmak istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

En merak edilen konulardan olan Falcao ve Feghouli konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı "Hem Falcao ve hem de Feghouli Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Falcao ve Feghouli ile iyi anılarla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı Başkan Burak Elmas'ta açıklamalarda bulunmuştu. Elmas açıklamasında "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz." demişti.

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