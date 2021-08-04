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Son dakika spor haberi: Berkan Kutlu: Menajerim Galatasaray dediğinde...

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın yeni transferlerinden Berkan Kutlu, St. Johnstone maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile kameraların karşısına geçti. Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kutlu, "Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:46
Son dakika spor haberi: Berkan Kutlu: Menajerim Galatasaray dediğinde...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Berkan Kutlu ile birlikte St. Johnstone maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni transfer Berkan Kutlu yaptığı açıklamada hayatının en güzel günlerini yaşadığını dile getirirken, "Hocam bana nerede görev verirse ben elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Ben, şu an hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum ama ülkemizde yangınlar var. Umarım her şey yakın zamanda düzelir. Elimizden gelen bir şey varsa da yapmaya hazırız."

"Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var, Avrupa'dan da teklifler vardı. 2018'de abimle Fatih hocayla fotoğraf çektirmek istemiştik, hoca beni kırmayıp 45 dakika benimle sohbet etmişti. O dönem altyapı oyuncusuydum. Bugün buradayım ve çok mutluyum."

"Çok farklı duygular yaşıyorum. Kendimi en iyi şekilde maça hazırlamaya çalışıyorum. Yarın elimden gelen her şeyi vereceğim."

"Menajerim, 'Galatasaray seninle ilgileniyor' dedi. Çok heyecanlandım, her gün menajerime 'Oldu mu' diye soruyordum. Bitince hemen İstanbul'a geldim ve çok mutluyum."

"Hocam bana nerede görev verirse ben elimden geleni yapacağım."

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