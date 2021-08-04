Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Davala ilk kez konuştu: Fatih Terim...

"HASAN ŞAŞ HALA GÖREMEDİ"
Bence Kadıköy'deki şampiyonluk bizde daha çok ses getirmişti. Birçok kez direkten dönmüştük ama o seneye nasip oldu Kadıköy'de galibiyet. Çokta abartılacak bir durum değil sonuçta maç kazanıyorsun yani. 30 sene galip gelmesek ben 15 kere şampiyon olmaya razıyım yani. 3-1 kazandık sonra ertesinde bir daha kazandık ki Hasan Şaş hala görmedi, o maçta cezalıydı hatırladığım kadarıyla… (gülerek)
"YABANCI KURALI ERKEN ALINDI"
Yabancı kuralı hakkında bana göre erken alınmış bir karar. Biraz ilerleyen senelerde uygulamak gerekirdi. Çünkü takımların gerçekten bu konuda büyük sıkıntıları var. Bir an önce bu kadar yabancıyı kadrodan boşaltmak kolay değil. Ancak artık alınmış bir karar. Tepkiler de geldi kulüplerden.
"GENÇ OYUNCULARIN ÖNÜ AÇILMASI LAZIM"
Kulüplerde alt yapı çok önemli. Dışarıdan alacağına içeriden bedavaya al. Ancak işe kısa periyotlu baktığımız ve durumu kurtartmaya çalıştığımız için yurt dışına gidiyoruz. Daha pahalı daha oturmuş oyunculara bakıyoruz. Gençlerde bu pandemi döneminde oynama fırsatı buldular. O fırsatı kullanıp iyi işler yapan oldu. İlla bir pandemi olması gerekmiyor, biz hoca ile çok yaptık daha öncede, alt yapıdan oyuncu oynattık, kulübe para kazandırdık. Önlerinin açılması lazım. Hocanın kafasında bayadır var, gençleştirme projesi. Böyle genç arkadaşlarımızla takım kurma fikrinin herkeste olması lazım.