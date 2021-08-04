Son dakika Galatasaray haberi: Ümit Davala ilk kez konuştu: Fatih Terim...

"EKİBİM HAZIR" Bir geçmişleri var. O yüzden bende artık 8 sene yeterli diye düşündüm. Hocamla bu durumu konuştuk. O da bana hak verdi. Artık bir yerde başlamalısın dedi. Ekibim hazır şu anda. İnşallah lig başladıktan sonra veya öncesinde eğer benim inandığım, başarabileceğimi gördüğüm bir takım olursa konuşuruz. İnşallah bir yerden başlarız.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR" Konuştuğum başkanlar, kulüpler oldu ama şu anda olumlu bir şey gelişmedi. Ben futbolun içindeyim. Daha konuşuruz, görüşürüz mutlaka, bu işten kopmamak en önemlisi.