Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Girişimimiz olmayacak"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'la ilgili menajerlerin fiyat yükselttiğini ima eden Elmas, transferin erçekleşmeyeceğini söyledi.

Elmas, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz.

Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım.