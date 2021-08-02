Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Girişimimiz olmayacak"

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Girişimimiz olmayacak"

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Elmas, çok merak edilen Olimpiu Morutan transferi hakkında menajerlerin oyununa gelmeyeceklerini belirtip, "Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Girişimimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:49
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Olimpiu Morutan açıklaması! "Girişimimiz olmayacak"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'la ilgili menajerlerin fiyat yükselttiğini ima eden Elmas, transferin erçekleşmeyeceğini söyledi.

Elmas, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz.

Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım.

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