Son dakika spor haberi: Galatasaray stoperde hedefini belirledi! Listedeki son isim Radu Dragusin

Stoper transferini çok ciddi bir şekilde gündemine alan Galatasaray 'da adaylar çoğalıyor. Tottenham formasını giyen Tanganga için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Radu Dragusin oldu... Takvim'in haberine göre, son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran yönetim, Juventus formasını giyen genç yıldız için harekete geçme kararı aldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Rumen stoperin Juventus'ta forma giyme şansı çok az olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da ifade ediliyor.