Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray stoperde hedefini belirledi! Listedeki son isim Radu Dragusin

Son dakika spor haberi: Galatasaray stoperde hedefini belirledi! Listedeki son isim Radu Dragusin

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Cicaldau'yu kadrosuna katarken, Morutan ile de imza aşamasına gelmiş durumda. Özellikle savunma mevkine takviye yapma isteyen Sarı-Kırmızılılar'da listeye giren son isim Juventus'un Rumen stoperi Radu Dragusin oldu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray stoperde hedefini belirledi! Listedeki son isim Radu Dragusin

Stoper transferini çok ciddi bir şekilde gündemine alan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor. Tottenham formasını giyen Tanganga için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Radu Dragusin oldu... Takvim'in haberine göre, son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran yönetim, Juventus formasını giyen genç yıldız için harekete geçme kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray stoperde hedefini belirledi! Listedeki son isim Radu Dragusin

2 YIL ÖNCE TRANSFER OLMUŞTU
19 yaşındaki Radu Dragusin 2 yıl önce İtalyan kulübünün altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arası A takıma yükseldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray stoperde hedefini belirledi! Listedeki son isim Radu Dragusin

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Rumen stoperin Juventus'ta forma giyme şansı çok az olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray stoperde hedefini belirledi! Listedeki son isim Radu Dragusin

HEDEF; BONSERVİSİYLE ALABİLMEK
Galatasaray kısa süre içinde Dragusin konusunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk planda genç yıldızın bonservisini almak için görüşmelerde bulunacağı belirlendi.

SON DAKİKA