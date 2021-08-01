Hoca olmak istedi

Galatasaray'ın gelecek hafta UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St Johnstone arasında çok fazla bağlantı yok. Takımlar Perşembe gecesi ilk kez karşılaşmaya hazırlanırken ilginç bir hikaye su yüzüne çıktı. Sağ bek oyuncusu olan Gavigan 1927'de, St Johnstone'da oynadı. Emekli olduktan sonra Sunday Post gazetesini okuyordu. Galatasaray 'teknik direktör arıyor' diye İngiliz gazetesinde bir ilan gördü. ST Johnstone'da üst düzey yöneticisi olan Gavigan'ın torunu Pete Loudon bu hikayeyi yerel Scotsman gazetesine anlattı. Gavigan'ın o dönemde verginiz 1000 TL maaş istediğini söyledi. Loudon, "Karşılıklı yazışmalar oldu. Ama sonuç olarak gitmediler. Heyecanlı günler yaşadı" dedi.