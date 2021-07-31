Son dakika spor haberleri... PSV'li futbolcular Galatasaray maçı sonrası İstanbul'da sabaha kadar parti yaptı!

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Sabah'ın haberine göre PSV'li futbolcular, galibiyet sonrası soluğu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde aldı.

Fode Fofana, Marco Van Ginkel, Nick Viergever ve Davy Pröpper gibi oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Meşalelerin yakıldığı mekanda dans sabaha kadar sürdü.

Marco Van Ginkel ve Davy Pröpper, bir kadınla taksiye binerken görüntülenince büyük panik yaşadı. Bazı futbolcular ise arka kapıdan çıkış yaptı.