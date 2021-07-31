Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri... PSV'li futbolcular Galatasaray maçı sonrası İstanbul'da sabaha kadar parti yaptı!

Son dakika spor haberleri... PSV'li futbolcular Galatasaray maçı sonrası İstanbul'da sabaha kadar parti yaptı!

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasarayİstanbul'daki maçta 2-1 yenen PSV Eindhoven, ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetle de birlikte turu geçen taraf oldu. Hollanda ekibinde forma giyen Fofana, Van Ginkel ve Pröpper gibi futbolcuların, Gayrettepe'deki bir gece kulübünde maçın ardından sabaha kadar eğlendikleri ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:36
Son dakika spor haberleri... PSV'li futbolcular Galatasaray maçı sonrası İstanbul'da sabaha kadar parti yaptı!

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Galatasaray'ı 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Sabah'ın haberine göre PSV'li futbolcular, galibiyet sonrası soluğu Gayrettepe'deki bir gece kulübünde aldı.

Fode Fofana, Marco Van Ginkel, Nick Viergever ve Davy Pröpper gibi oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Meşalelerin yakıldığı mekanda dans sabaha kadar sürdü.

Marco Van Ginkel ve Davy Pröpper, bir kadınla taksiye binerken görüntülenince büyük panik yaşadı. Bazı futbolcular ise arka kapıdan çıkış yaptı.

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