Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
MERT ÇETİN
Sabah'ın haberine göre; Mert'in bonservisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi. 24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi, "Biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız. Mert Çetin'i kiralamak için Verona'yı ikna etmelisiniz'' mesajını iletti.