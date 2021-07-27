Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve cezalardan büyük problem yaşayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ile gerçekleştirdiği toplantılarda transfer listesini değerlendiriyor. Listeye yeni isimler de eklendi. Darius Olaru, David Zima, Mert Günok sarı kırmızılı ekibin gündemindeki yerini aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 10:47
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

MERT ÇETİN

Sabah'ın haberine göre; Mert'in bonservisine sahip olan Roma ile iletişime geçildi. 24 yaşındaki stoperini geçen yaz 2 sezonluğuna Verona'ya kiralayan Roma cephesi, "Biz bu anlaşmayı bozarsak Verona'ya tazminat ödemek durumunda kalırız. Mert Çetin'i kiralamak için Verona'yı ikna etmelisiniz'' mesajını iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

MERT GÜNOK

Okan Kocuk'u Giresunspor'a yollayan Galatasaray, yeni bir kaleci alabilmek için harekete geçti. Başakşehir forması giyen milli kaleci Mert Günok, sarı kırmızılı ekibin radarına girdi. Milliyet'in haberine göre, Fatih Terim, milli kaleci ile görüştü.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

BORJA BASTON

Alternatif forvet arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanya La Liga ekibi Leganes ile yollarını ayıran 28 yaşındaki golcü oyuncu Borja Baston gündeme alındı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

DAVID ZIMA

Sarı kırmızılılar, Luyindama'yı elden çıkarmayı planlıyor. Cimbom'un, Kongolu stoperin yerine scout ekibinin tavsiye ettiği Slavia Prag'ın 20 yaşındaki savunmacısı David Zima'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

DARIUS OLARU

Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, Morutan ile de ilgileniyor. Steau Bükreş başkanı Becali, Cimbom'un Darius Olaru'yla ilgilendiğini ifade etti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

BERKAN KUTLU

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Darius Olaru, David Zima, Mert Günok...

OLIMPIU MORUTAN

Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Morutan için FCSB'ye teklifte bulunduğu ifade edildi. Morutan, maç sonu röportajında Galatasaray'ı doğruladı. Yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.

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