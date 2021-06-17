Portakalı yiyelim!

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için turnuvaya 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray, güçlü bir takımla eşleşti. Hollanda Ligi'ni Ajax'ın arkasında ikinci sırada bitiren PSV Eindhoven, sarı-kırmızılıların rakibi oldu. İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da Hollanda'da oynanacak. Rövanş ise 1 hafta sonra Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Cimbom, PSV'yi geçerse Shakhtar Donetsk, Benfica, Monaco veya 2. ön eleme turundaki Celtic-Midtjyland eşleşmesinin galibinden biriyle eşleşecek. Turnuvaya katılım için 3. ön eleme maçlarından sonra play-off maçlarını da geçmek gerekecek.

GOLCÜSÜ DONYELL MALEN

PSV Eindhoven'ın transfermarkt sitesine göre kadro değeri 185 milyon euro. Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen. Geçen sezon PSV formasıyla ligde 32, Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, 26 kez fileleri havalandırdı. Malen'i, 17 golle Eran Zhavi, 11 golle Cody Gakpo ve 9 gollü Noni Madueke takip etti. Hollanda ekibinde sağ bek Denzel Dumfries, sol bek Philipp Max, orta saha Mario Götze gibi önemli futbolcular bulunuyor. Maçlarını ise 35 bin kapasiteli Phillips Stadı'nda oynuyor.

ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE

Cimbom, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında Jablonec (Çekya), St. Johnstone (İskoç) , A. Famagusta (G. Kıbrıs) yer alıyor. Galatasaray, PSV'yi elediği takdirde 3. ön eleme turunu geçemezse bile Avrupa Ligi'ne direkt katılacak.

PSV ÇEKİMSER: EŞİT GÜÇLER

PSV Futbol Direktörü John de Jong, Galatasaray'ın zor bir takım olduğunu söyledi. De Jong, "Galatasaray geçen yıl Türkiye ligini ikinci sırada tamamladı. Şu anki seviyesinin tam olarak ne olduğunu söylemek elbette hala zor. Ancak geçen sezonun sonuçlarından Galatasaray ile PSV'nin denk olduğu sonucuna varabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

7. RANDEVU

Galatasaray, PSV ile Avrupa'da 4. Kez eşleşti. İki takım daha önce 6 kere karşılaştı. Cimbom 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Aslan 6 gol atarken, 10 gol yedi.

YILDIZLAR YOLCU

Hollanda Milli Takımı'nda boy gösteren sağ bek Dumfries'in Everton'la, golcüler Malen'in West Ham ve Piroe'nin Swansea'yle, ön libero Gutierrez'in ise Fiorentina'yla adı anılıyor. Leipzig'den kiralanan ve 1 sezon daha kontratı olan kaleci Mvogo'nun da Almanya'ya dönme ihtimali bulunuyor. Golcü Luuk De Jong'un da transfere en yakım isim olduğu belirtiliyor.

DEPLASMAN TARAFTARI YOK

UEFA, koronavirüs nedeniyle ön eleme turlarında sadece ev sahibi takımı taraftarlarını stada sokuyor. İlk maçta 35 bin kişilik stadyumda 25 bin kişinin alınacağı belirtiliyor.

AVRUPA'DA 2 KUPASI VAR

1913'TE kurulan PSV, 1'er kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nı kazandı. Ligde 24, Hollanda Kupası'nda 9, Hollanda Süper Kupası'nda 11 şampiyonluk yaşadı.

SCHMIDT AVANTAJI / Serkan Bayar - Mini Yorum

Fenerbahçe'nin kadrolu teknik direktör adayı Roger Schmidt'in PSV'si, Hollanda Ligi'ni Ajax'ın 16 puan gerisinde tamamladı. Sezon başında sadece ülkenin değil, potansiyel olarak Avrupa'nın en heyecan verici kadrosu olduğu iddia ediliyordu. Deneyimli ve genç oyuncularla; ham potansiyelin büyüleyici bir karışımı yorumları yapılıyordu. Ancak Schmidt hayal kırıklığı yarattı. Klopp ve Tuchel'in gölgesinde kalan Schmidt'in Alman tarzı; agresif, yüksek enerjili, takım kurma hayali fiyasko çıktı. PSV; Ajax ile Feyenoord'u yenemedi. AZ'ye 2 maçta da yenildi. Avrupa'da da Olympiakos'a elendi. 19 gol ve 8 asistle oynayan Malen, Liverpool'a gitmek üzere… Yerine Beşiktaş'ın da istediği De Jong gelecek gibi... Madueke ve Dumfries'in de ayrılması kesin gibi...