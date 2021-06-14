Haberler Galatasaray Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı : Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız

Galatasaray Başkan Adaylarından , (1905 AGS) üyeleriyle buluştu. Toplantıda konuşan Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız." ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:32 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:34
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız

Galatasaray Kulübü Başkan Adaylarından , (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi.

Metin Öztürk, Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "Son 2 yılda pandemi nedeniyle mali genel kurulları yapamadık. Bu nedenle rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var." dedi.

Stat, Kemerburgaz ve Galatasaray Adası'nda sosyal tesis açacaklarını aktaran Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız." ifadesini kullandı.

Kulübün ağustos ayına kadar kaynakları dışında 373 milyon lira ilave paraya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Bunu koyacak ekibi arayan kısa sürede, 5-10 saniyede bulur." diye konuştu

Öztürk, teknik direktör ile ilgili bir soruyu ise, "Biz bir şeyci olacaksak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız. Galatasaray'ın ayarlarıyla oynamak lazım." şeklinde yanıtladı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar Öztürk ile fotoğraf çektirdi.

SON DAKİKA