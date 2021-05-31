Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Son dakika transfer haberi: 'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Yunan futbolcu için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca 'un yaptığı teklif de duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:47
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

'de şampiyonluğu averaj ile 'a kaptıran sarı-kırmızılılarda transfer girişimleri sıklaştırıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Ara transfer döneminde Gedson Fernandes gibi önemli isimleri kadrosuna katan , yaz transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Takıma yeni isimleri kazandırmak için yoğun mesai harcayan 'a kötü haber ise 'den geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

CİMBOM SAMARIS İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ

basınında yer alan haberde 'ın Andreas Samaris için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Benfica yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı düşünse de 31 yaşındaki futbolcu ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

G.SARAY'IN TEKLİFİNİ DUYURDULAR

basınında yer alan haberde 'ın Andreas Samaris için yaptığı teklife de yer verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Haberde 'ın Yunan futbolcuya senelik 1.2 milyon Euro önerdiği fakat yıldız futbolcunun sözleşmesinin sonuna kadar Benfica'da kalmayı tercih ettiği iddia edildi.

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