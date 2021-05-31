Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Transfer...

Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılarda transfer girişimleri sıklaştırıldı.
Ara transfer döneminde Gedson Fernandes gibi önemli isimleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
Takıma yeni isimleri kazandırmak için yoğun mesai harcayan Galatasaray'a kötü haber ise Portekiz'den geldi.
CİMBOM SAMARIS İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ
Portekiz basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Andreas Samaris için devreye girdiği iddia edildi.
Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.
Benfica yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı düşünse de 31 yaşındaki futbolcu ayrılmaya sıcak bakmıyor.
G.SARAY'IN TEKLİFİNİ DUYURDULAR
Portekiz basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Andreas Samaris için yaptığı teklife de yer verildi.
Haberde Galatasaray'ın Yunan futbolcuya senelik 1.2 milyon Euro önerdiği fakat yıldız futbolcunun sözleşmesinin sonuna kadar Benfica'da kalmayı tercih ettiği iddia edildi.