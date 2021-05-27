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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 'ya resmi teklif

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, veya 'in ayrılık ihtimaline karşın çok tanıdık bir isme kancayı attı. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de birçok kez gündemine gelen 'nın menajeriyle görüşerek resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya resmi teklif

Seçim gündemi nedeniyle transferde ağır kalmak istemeyen 'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski gözdesi 'yı bir kez daha gündemine aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya resmi teklif

Son olarak ülkesinin takımlarından Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı forvet haziranın sonunda serbest kalacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya resmi teklif

Takvim'in haberine göre; Yönetimin 28 yaşındaki 'nın menajeriyle önceki gün temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya resmi teklif

BU KEZ TRANSFERİ DAHA KOLAY OLACAK

Daha önce de birçok kez 'ın gündemine gelen tecrübeli yıldızın transferi mali koşullar nedeniyle gerçekleşmemişi. Fakat 'nın bu kez bonservisinin elinde olması işleri kolaylaştıracak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya resmi teklif

Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat ve forvette oynayan Nijeryalı yıldızı B planı olarak düşündüğü ifade ediliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya resmi teklif

ONYEKURU BİLMECESİ DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre veya 'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle 'yla masaya oturuldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Ahmed Musa'ya resmi teklif

yönetiminin Onyekuru'nun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı, Babel'i de satmayı planladığı iddia ediliyor. Yaşanacak gelişmeler çok büyük bir merakla bekleniyor.

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