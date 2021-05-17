Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray kaos dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik hakim.
Şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray kaos dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik hakim.
İşte cevabını bekleyen sorular:
Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim, görevine devam edecek mi?
Hafta sonu yasakları hazirana kadar uzatıldığı için Divan Kurulu'nun onayladığı ve başkan adaylarından listeleri de aldığı 29 Mayıs'taki seçimin akıbeti ne olacak?