Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Son dakika spor haberleri: 'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

'da teknik direktör ’in biten sözleşmesi ve kongre, gündemin en önemli iki maddesi... Mevcut başkan adaylarının Terim dışında bir B Planı yok. Tam 12 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, yeni sezon transferleri için de belirsizlik hakim. İşte kritik 7 soru ve cevaplar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Şampiyonluğu averajla kaybeden kaos dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik hakim.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

İşte cevabını bekleyen sorular:
Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör , görevine devam edecek mi?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Hafta sonu yasakları hazirana kadar uzatıldığı için Divan Kurulu'nun onayladığı ve başkan adaylarından listeleri de aldığı 29 Mayıs'taki seçimin akıbeti ne olacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Yönetimin gündeminde ise 29 Mayıs'ta seçim yok. Mustafa Cengiz yönetimi yeni seçim tarihini ne zaman açıklayacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Başkan Mustafa Cengiz aday olacak mı? Ağustos ayına kadar kulüp kasasından çıkması gereken 270 milyon TL borç nasıl ödenecek?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Sözleşmeleri sona eren 12 oyuncunun durumu ne olacak? Yeni sezon transferleri nasıl yapılacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

İşte o cevaplar...
Sabah'ın haberine göre; , Yeni Malatya maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Mevcut başkan adaylarının dışında B Planı yok. 29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak. Bu şartlarda aday olmayacağını belirten Mustafa Cengiz, U dönüşü yapabilir.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek. Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalacak. Ömer Bayram haber bekliyor. Gedson Fernandes, Şener, Etebo ve Saracchi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Linnes de ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ı zor günler bekliyor! Yeni transferler...

Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı. Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.

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