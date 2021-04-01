Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Adaylar nabız yokluyor! Galatasaray'da seçim belirsizliği

Son dakika spor haberi: Adaylar nabız yokluyor! 'da seçim belirsizliği

Son dakika spor haberi... 'da seçim belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılılarda genel kurul tarihinin yanı sıra Başkan ’in aday olup olmayacağı da henüz netleşmiş değil. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:46
Son dakika spor haberi: Adaylar nabız yokluyor! Galatasaray'da seçim belirsizliği

'da bir yanda seçim havası yaşanırken diğer yandan da belirsizlikler dikkat çekiyor. , , ve aday olacaklarını açıklarken genel kurulun tarihi hala belli değil. 'in haberine göre; Başkan 'in de aday olup olmayacağı kesin değil. Sağlık sorunları yaşamasına karşın Cengiz'in aday olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Başkan Cengiz'in önümüzdeki günlerde daha net mesajlar verebileceği öğrenildi. Şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunun bozulmaması için de söylemlerde dikkat edildiği de gelen haberler arasında.

ADAYLAR NABIZ YOKLUYORLAR
Adat olacaklarını açıklayan Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca camia içinde destek bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

SON DAKİKA