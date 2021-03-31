Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

Son dakika haberi: 'dan yılın transferi! 'li yıldız bedava gelecek

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılıların gündemine 'in dünya yıldızı geldi. Cimbom'un eğer transfer gerçekleşirse, bu oyuncu için ise bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:13
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

Ara döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

Birçok bölge için arayışlarına giren Aslan'ın gündemine 'in yıldız oyuncusu geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

" çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine 'li Marcelo geldi."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

"'in 32 yaşındaki sol beki Marcelo, ile anılmaya başlandı."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

"30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor ama , Marcelo ile yollarını ayırmak istiyor."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

BEDAVA GELECEK

"Menajeri aracılığıyla gelen bilgiye göre; , Marcelo'yu isterse bonservis bedeli ödemeyecek."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

"Bu sezon sadece 'de 8 maçta oynadı ve yeni sezonda kadroda düşünülmüyor."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

"32 yaşında olmasına rağmen sakatlık yaşamayan çok güçlü bir oyuncu Marcelo..."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

"Galatasaraylı taraftarları da şimdiden çok heyecanlandıracak bir oyuncu."

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