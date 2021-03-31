Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın transferi! Real Madrid'li yıldız bedava gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine Real Madrid'in yıldız oyuncusu geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Real Madrid'li Marcelo geldi."
"Real Madrid'in 32 yaşındaki sol beki Marcelo, Galatasaray ile anılmaya başlandı."
"30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor ama Real Madrid, Marcelo ile yollarını ayırmak istiyor."
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"Menajeri aracılığıyla gelen bilgiye göre; Galatasaray, Marcelo'yu isterse bonservis bedeli ödemeyecek."
"Bu sezon sadece Real Madrid'de 8 maçta oynadı ve yeni sezonda kadroda düşünülmüyor."
"32 yaşında olmasına rağmen sakatlık yaşamayan çok güçlü bir oyuncu Marcelo..."
"Galatasaraylı taraftarları da şimdiden çok heyecanlandıracak bir oyuncu."