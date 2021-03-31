Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Son dakika spor haberi: 'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

'in 32. haftasında 'a konuk olacak 'da hesaplar mutlak 3 puan üzerine kurulu. Karşılaşma öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılarda Terim hata istemezken, oyuncularına son taktiklerini bugün gerçekleştirilen antrenmanda aktardı. İşte idmandan kareler... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:06 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Futbol Takımı, 'in 32. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Antrenmanın ana bölümünde pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Milli takım kamplarında ve milli takım dönüşünde yapılan Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan iki oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programına devam edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Milli takımlarından henüz dönemeyen Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Mısır Milli Takımı kampından dönerek İstanbul'a gelen Mostafa Mohamed, antrenmana katıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

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Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

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Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

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