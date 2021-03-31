Son dakika spor haberi: Galatasaray Hatayspor'a bileniyor! İşte idmandan kareler...

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Milli takım kamplarında ve milli takım dönüşünde yapılan Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan iki oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programına devam edildi.
Milli takımlarından henüz dönemeyen Henry Onyekuru, Ryan Babel, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Gedson Fernandes ve Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı.
Mısır Milli Takımı kampından dönerek İstanbul'a gelen Mostafa Mohamed, antrenmana katıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.
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