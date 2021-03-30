Haberler Galatasaray Nagatomo’yu aradı

’yu aradı

Japon sol bekin sözleşmesini askıya alan , yerine kiraladığı ’den aynı verimi alamadı. ile 0.89 olan gol yeme oranı 1.14’e yükseldi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Nagatomo’yu aradı

Geçen sezonun ortasında 'nun sözleşmesini askıya alan , yerine 'yi kiralamıştı. Sakatlık sorunları ile bıktıran Saracchi görev aldığı maçlarda defansif açıdan 'yu arattı, istatistikler de bunu doğruladı. Sarı-kırmızılı takım, Nagatomo'nun sol bekte olduğu 47 maçta kalesinde 42 gol gördü. Nagatomo ile maç başına 0.89 olan gol yeme ortalaması, Saracchi ile ise 1.14'e yükseldi. Aslan, Saracchi'nin ligde görev yaptığı 34 maçta 39 gol yedi. Hücum gücü yetersiz görülen Nagatomo takıma 2 gol-5 asistlik katkı sağlarken, Saracchi ise Japon sol bekten sadece 1 fazla gol pasına (2 gol-6 asist) imzasını koydu.

SON DAKİKA