Galatasaray Bahçeşehir Koleji 101-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligde zor günler geçiren ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Galatasaray, bu skorla ligdeki 8. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 17. kez mağlup oldu.

Müsabakada 23 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynayan Galatasaraylı Crawford, galibiyeti getiren isimlerden olurken, maçın en skorer oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

İlk 5'te mücadele eden 4 oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-kırmızılı ekipte, Jackson 20 sayı, 10 asist, Göksenin Köksal 17 sayı, 4 ribaunt, Motum ise 14 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Bahçeşehir Koleji'nde ise Green'in 18, Jones, Stimac ve Burak Can Yıldızlı'nın 17'şer sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.