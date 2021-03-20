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101-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 25. haftasında , sahasında 'ni 101-90 yendi. Sarı-kırmızılılarda başkan de mücadeleyi salonda izledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:14
Galatasaray Bahçeşehir Koleji 101-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligde zor günler geçiren ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. , bu skorla ligdeki 8. galibiyetini alırken, 17. kez mağlup oldu.

Müsabakada 23 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynayan Galatasaraylı , galibiyeti getiren isimlerden olurken, maçın en skorer oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

İlk 5'te mücadele eden 4 oyuncunun çift haneli skor ürettiği sarı-kırmızılı ekipte, 20 sayı, 10 asist, 17 sayı, 4 ribaunt, ise 14 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Bahçeşehir Koleji'nde ise 'in 18, , ve 'nın 17'şer sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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