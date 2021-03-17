Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Muslera yedekleniyor! Alexandros Paschalakis Galatasaray'a

Son dakika spor haberleri: yedekleniyor! 'a

Fernando ile sözleşme yenileyen 'da yedek kaleci arayışları sürüyor. Uruguaylı file bekçisinin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde ve 'ten beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, aradığı kaleciyi 'da buldu. Yunan basınının iddiasına göre Galatasaray, mali yönden daralmaya giden 'un 31 yaşındaki file bekçisi 'i kadrosuna katabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:27 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:28
Son dakika spor haberleri: Muslera yedekleniyor! Alexandros Paschalakis Galatasaray'a

, Fernando ile yeni sözleşme yaparken, bir taraftan da Uruguaylı kaleciye iyi bir yedek arıyor. Muslera'nın sakatlığı süresince ne 'tan ne de 'ten istediği performansı alamayan sarı kırmızılılar için 'dan flaş bir iddia geldi.

'un derlediği 'un haberine göre, takımının file bekçisi , Galatasaray'a gidebilir. Haberde sarı kırmızılı kulübün geçtiğimiz yaz da yabancı bir kaleci transferi düşündüğü ve Yunan eldiven için teklifte bulunduğu anlatıldı. Ancak Galatasaray'dan gelen satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinin, Paschalakis'in o dönemde takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle kulübü tarafından değerlendirilmediği vurgulandı.

Haberde Paschalakis'in yıllık 700 bin Euro üzerindeki maaşının bu sezon küçülmeye giden PAOK adına yüksek maliyet teşkil ettiği ve 2022'de sözleşmesi bitecek oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

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