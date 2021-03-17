Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da liderlik hesapları! Derbiyi Fenerbahçe kazanırsa...

Son dakika spor haberi: 'da liderlik hesapları! Derbiyi kazanırsa...

Son dakika spor haberi... 'de liderlik yarışı kıyasıya sürerken an itibarıyla 63 puanla zirvede bulunuyor. Siyah-beyazlıların en yakın takipçisi takibi sürdürürken, gözler 31. hafta maçında oynanacak olan Beşiktaş- maçına çevrilmiş durumda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:21
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da liderlik hesapları! Derbiyi Fenerbahçe kazanırsa...

Galatasaraylılar hafta sonunda mecburen ezeli rakipleri 'yi tutacak. 'de bir maç eksiği bulunan 63 puanla lider...

61, Fenerbahçe ise 58 puanda... Forumlarda, hafta sonu oynanacak derbinin sonucuyla ilgili birçok yorum yapılırken hakim görüş sarı lacivertli takımın kazanmasının Galatasaray'a çok daha fazla yarayacağı yönünde...

galibiyetine kesin gözüyle bakan taraftarlar, "Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerse 1 puan farkla lider olabiliriz. Bu da bize ekstra motivasyon sağlar" görüşünde...

Bu durumda Fenerbahçe de yarışa ortak olacak ama istikrarsız sonuçlar alması nedeniyle sarı lacivertli ekibin yarışı sürdüremeyeceğine inanılıyor. Beraberlik de iyi bir sonuç olarak kabul ediliyor.

SON DAKİKA