Belhanda depremi

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın bileti kesildi. Demir Grup Sivasspor ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından, zeminin bozuk olmasına tepki gösteren Faslı futbolcu, "Hiç durmadan Twitter ve İnstagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen" demiş ve yönetim kurulunu hedef almıştı. Bu sözlerinden oldukça rahatsız olan yöneticiler, Belhanda'nın haziran ayında bitecek olan sözleşmesini tek taraflı feshetme kararı aldı.



DAHA ÖNCE DE YAPTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın 7 Mart'taki karşılaşmanın ardından beIN Sports'a verdiği röportajda, kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği, hakarete varan beyanlarda bulunduğu ifade edildi. Ayrıca daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirdiği bildirildi.



AÇIKLAMASI YETMEDİ

Buna göre Behanda; sözleşmesinin FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. maddesi uyarınca 10 Mart'tan itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği belirtildi. Belhanda, sosyal medya hesabından, başkan ve yönetimi hedef almadığını, stattan sorumlu kişileri kast ettiğini söylemesi de yönetimin kararını değiştirmeye yetmedi. Bu karar Galatasaray camiasında şok etkisi yaratırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

YEMİNLİ TERCÜMANA BAŞVURULDU

Sivasspor maçı sonrasında bozuk zeminden dolayı yönetimi hedef alan Belhanda'nın sözleri çevirmen tarafından yumuşatılarak dile getirilmişti. Galatasaray yönetimi bunun üzerine Faslı futbolcunun açıklamalarını yeminli bir tercümana çevirtti ve dün resmi internet sitesinden paylaşıldı.



İşte ayrılığa neden olan açıklamanın tercüme edilmiş hali: Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Florya bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün antrenman yapıyoruz.



