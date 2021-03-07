Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçında Mehmetçikler unutulmadı

Son dakika spor haberleri: maçında Mehmetçikler unutulmadı

- maçı öncesinde 'da şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu yapıldı. Tribünlerde de '/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 20:08
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçında Mehmetçikler unutulmadı
'den 'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kazada şehit olan Mehmetçikler, - karşılaşmasında unutulmadı. Şehitler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünlerinde de '/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun' pankartı yer aldı.
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