Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberleri: 'dan flaş hamlesi! İşte yapılan teklif

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. hazırlıklarını sürdürürken, yıldız orta saha oyuncusuna kancayı attı. Aslan, oyuncu için kulübüne teklifini de iletti. İşte transfer dair tüm detaylar ve yapılan teklif | Son dakika haberleri - (fotomac.com.tr / DIŞ BASIN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 19:49
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , toplam birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

'de 8'de 8 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Son olarak ligin 27. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan , sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Ara döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Mustafa Muhammed'i Zamalek'ten eden , şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'e kanca attı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

TEKLİF 5 MİLYON EURO

Cairo24'ün haberine göre; , 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

Haberin detayında, 'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon Euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

ALIOU DIENG KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan Aliou Dieng, 2018 yılında 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon Euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.

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