Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! İşte yapılan teklif

TEKLİF 5 MİLYON EURO Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.

Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.