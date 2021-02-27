Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

Son dakika spor haberi: Başkanı planını yaptı! Şampiyonluk...

Son dakika spor haberleri... 'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da başkan keyifli... Sarı-kırmızılı patronun, kulüpteki geleceğine ilişkin dikkat çeken bir planı olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:35
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

Milliyet'te yer alan habere göre sağlığı nedeniyle ciddi operasyonlar geçiren ve kısa sürede toparlanarak görevinin başına dönen Başkan Cengiz'in en büyük arzusunun bu sene de şampiyonluk olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

'ın mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulunda, 'in aday olup olmayacağı merak konusu olurken, sarı-kırmızılı başkanın görev dönemi içerisinde 'en yüksek başarıyı yakalayan başkan' olarak zirvede bırakmak istediği konuşuluyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

Başkan Cengiz'e yakın kaynaklar, bu sene de şampiyonluğun gelmesi halinde 'in 3.5 senede 3 şampiyonluk göreceğini ve bunun zirvede bırakmak için büyük bir fırsat olduğunu diye getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

Üç şampiyonluk yaşayan başkan olarak tarihe geçmeyi planlayan 'in, bu tablo ile seçime girmesinin de büyük avantaj sağlayacağı dile getirildi. Buna karşın Cengiz'in bu şampiyonluğu, "Zirvede bırakmak için bir fırsat" olarak gördüğü belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

'da 'in başkanlığı döneminde en çok gurur duyduğu noktalardan biri de, görev yaptığı süre içerisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmemesi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

Sarı-kırmızılı kulübün patronu, bu süreçte Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretinin son bulmasını da yaşamış oldu. Üstelik Cimbom, son iki Fenerbahçe deplasmanını da kazanarak sarı-kırmızılılara ayrı bir sevinç yaşatmıştı.

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