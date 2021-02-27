Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz planını yaptı! Şampiyonluk...

Üç şampiyonluk yaşayan başkan olarak tarihe geçmeyi planlayan Mustafa Cengiz'in, bu tablo ile seçime girmesinin de büyük avantaj sağlayacağı dile getirildi. Buna karşın Cengiz'in bu şampiyonluğu, "Zirvede bırakmak için bir fırsat" olarak gördüğü belirtildi.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde en çok gurur duyduğu noktalardan biri de, görev yaptığı süre içerisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmemesi...