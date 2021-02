Galatasaray'da Fatih Terim'den galibiyet sözleri!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, zorlu koşullarda oynanan maça dikkat çekerken galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları;

İki tarafı da tebrik etmek lazım. Bir gerçek var ki, futbol günlük güneşlik bir oyun değil. Futbol kar, bora, fırtına oyunu da değil!

Zeminin kontrol ettiği bir oyun, bu çok kolay bir şey değil. Bütün çalışmalarımız ve alışkanlıklarımız bir kenara bırakılıyor, başka bir oyun oynanıyor.

Muslera yatmadan, bir pozisyon vermeden, normal bir zeminmiş gibi oynadık ilk yarı için. Hakikaten helal olsun diyebilirim. 2'yi yapmadığınız sürece sıkıntılısınız.

Hakkımız olan bir galibiyetti. Kasımpaşa da her an her şeyi yapabilecek bir takım. Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum.

Biz dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalarla, sakatlıklarla... Olmayan işlerle geliyoruz. Bugün tekrar liderliğimizi ve 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz.

Kerem'e daha çok şans vermeyi düşünüyorum, elimden geldiği kadar da veriyorum. Benim oyun anlayışıma oynayan, yetenekli genç oyuncular hep oynuyorlar. Bir kısmı Liverpool'da, bir kısmı başka yerlerde...