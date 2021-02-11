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Galatasaraylı 'a müjde geldi! 34 yaşında milli olacak

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yıldız ismi 'a ülkesi Sürinam'dan sevindiren haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Cimbom'un yıldızı, milli formaya giymeye hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 22:06
Galatasaraylı Ryan Donk'a müjde geldi! 34 yaşında milli olacak

FIFA'nın yeni kuralı sonrasında kadrosuna Hollanda pasaportu da bulunan oyuncuları takviye etmek için girişimler yapan Surinam Milli Takımı, için FIFA'ya yaptığı ikinci başvurudan olumlu yanıt aldı.

Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde ve 1 maç da B takımında oynayan Ryan Donk, böylece 34 yaşında milli olma şansını yakaladı.

Surinam'ın daha önce Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Nigel Hasselbaink (Kulüpsüz) ve Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) için yaptığı başvurulara onay çıkmıştı.

Geçen sezon tarihinde ilk kez Concacaf Gold Cup'ta oynamaya hak kazanan Surinam, 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmeyi umuyor.

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