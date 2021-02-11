İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Alanyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvadan elendi. Bununla beraber Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, 90+4'te attığı golle farkı 1'e indirirken, bu gol, İngiltere'de büyük yankı buldu. İşte yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Şubat 2021 Perşembe 18:21, Güncelleme 11.02.2021 18:24
İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...