Galeri Galatasaray İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Alanyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı ve turnuvadan elendi. Bununla beraber Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, 90+4'te attığı golle farkı 1'e indirirken, bu gol, İngiltere'de büyük yankı buldu. İşte yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

Galatasaray, ara transfer sezonunda Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istemiş ancak İrfan'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesinin ardından ibreyi değiştirmişti.

İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

Aslan, orta saha alternatifinde Gedson Fernandes ismini değerlendirmiş ve Tottenham'da kiralık forma giyen yetenekli yıldızı kadrosuna katmıştı.

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İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

Sarı kırmızılılar bu transferi büyük biz titizlikle yaparken, yıldız ismin sahada göstereceği performans merakla bekleniyordu.

İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

TÜRKLERİ VE İNGİLİZLERİ ŞAŞIRTTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a karşı yıldız ismi ilk kez sahaya sürerken, istediği verimi aldı.

İngilizleri pişman etti! Galatasaraylı Fernandes ve Zidane...

Fernandes, dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Alanyaspor ağlarını sarsarken, farkı 1'e indirdi. Bu gole rağmen Cimbom, turlayamadı ancak Fernandes, kısa vadede yaptığı işlerle pozitif bir görüntü çizdi.

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