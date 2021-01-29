Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye gönderme! "Oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse..."

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları:

Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan 3 puanla ayrılmak, hele hele 2-0'dan sonra farklı bir sonucu da yakalayabilecek duruma gelmek bizim için sevindirici.

Tecrübe muhakkak ki çok önemli. Ama dinamizm, çabukluk ve gençlik de en az onun kadar önemli. İkinci yarıda böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik ve oynanan oyun doğru düşündüğümüzü bize gösterdi.

En az gol yiyen takım olduğumuz için golü yememek içindi oyuncularımızın siniri. Penaltı mı? Evet penaltı. Onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Mete Kalkavan genelinde iyi bir maç yönetti.

Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'da gittiği takımlarda çok sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor, bizimle mutlu gibi görünüyor. Onun için ısrarım vardı. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık.

İLK TERCİHİ G.SARAY DEĞİLSE...

Bir oyuncunun ilk tercihi Galatasaray değilse, biz o futbolcu ile görüşmeyiz.

İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız.

Bazı kırılma noktaları var ve koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey para ve ilişki değildir. Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah.

1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse.

İrfan Can istediğimiz bir futbolcu, görüştüğümüz bir isim. Ekip olarak çok istiyoruz. İnşallah Galatasaraylı olur.