Haberler Galatasaray Arda Turan baklava teklifini 'kilo alırım' diyerek geri çevirdi!

baklava teklifini 'kilo alırım' diyerek geri çevirdi!

kafilesi yarın oynanacak olan maçı için havaalanına indi. , kendisine ikram edilen baklavayı 'kilo alırım' diyerek, geri çevirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:47 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:48
Arda Turan baklava teklifini 'kilo alırım' diyerek geri çevirdi!

, yarın oynanacak olan maçı için 'e geldi. ekibi, Gaziantep Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü 'e çiçek hediye ederken, 'a baklava ikram etti. Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı çok beğendiğini ifade ederken, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek teklifi reddetti.
Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı. Galatasaray Gaziantep futbol kulübü ile yarın saat 19.00'da 'nda karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA