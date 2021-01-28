Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor!

Transfer haberi: 'dan 'yu kiralamak istiyor!

yönetimi, Teknik Direktörü 'nin 'ın ayrılığına onay vermemesi nedeniyle rotayı 'e çevirdi. B planını devreye sokan sarı-kırmızılı kurmaylar, 'nın 23 yaşındaki stoperi 'yu kiralamak için harekete geçti. Peki Galatasaray'ın transfer hedefindeki Ferro kimdir? İşte genç savunmacıyla ilgili tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:11 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:17
Transfer haberi: Galatasaray Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor!

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen aradığı stoperi 'de buldu. Listenin ilk sırasına A Milli yıldızımız 'ı alan ancak 'nun satmak istememesi üzerine alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, forması giyen 'yu gündemine aldı. Aslan, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!
gazeteci 'nın duyurduğu habere göre, Galatasaray ilk hedefi Kaan Ayhan'ın transferini bitirmeyi çok istiyordu ancak, Sassuolo Teknik Direktörü , 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermedi. Bu durumda B planını devreye sokacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor.

FERRO KİMDİR?
Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise (2005–2008), (2008–2009), (2009–2011), (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı.

Sadece bir kez takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini Benfica'da sürdürdü. mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.

SON DAKİKA