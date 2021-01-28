Transfer haberi: Galatasaray Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor!

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı stoperi Portekiz'de buldu. Listenin ilk sırasına A Milli yıldızımız Kaan Ayhan'ı alan ancak Sassuolo'nun satmak istememesi üzerine alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen Ferro'yu gündemine aldı. Aslan, 23 yaşındaki savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın duyurduğu habere göre, Galatasaray ilk hedefi Kaan Ayhan'ın transferini bitirmeyi çok istiyordu ancak, Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay vermedi. Bu durumda B planını devreye sokacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Ferro'yu kiralamak istiyor.





FERRO KİMDİR?

Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Oliveira de Azeméis şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise UD Oliveirense (2005–2008), CD Estarreja (2008–2009), AD Taboeira (2009–2011), SL Benfica (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı.

Sadece bir kez Casa Pia AC takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini Benfica'da sürdürdü. Stoper mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.