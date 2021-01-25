Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Promes elden kaçıyor! Yeni takımı...

Önce Galatasaray'ın ilgilendiği ardından Fenerbahçe'nin kanca attığı Quincy Promes ile ilgili Hollanda basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Aktarılan bilgilere göre Ajax'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Quincy Promes, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın yolunu tutumaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Rus kulübü, Promes'e adeta para yağdıracak... Yıldız futbolcu, Spartak'tan yıllık 2.7 milyon euro kazanacak.

BONSERVİSİYLE GİDİYOR

Bununla beraber Spartak Moskova'nın, Quincy Promes için Ajax'a 12 milyon euroluk bonservis ödeyeceği ve bu rakam üzerinde el sıkışıldığı ifade edildi.

