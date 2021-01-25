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ve 'ın transfer hedefi Promes elden kaçıyor! Yeni takımı...

ve 'da son dakika transfer haberi... İstanbul'un 2 devinin de listesinde olduğu bilinen Ajaxlı ile ilgili son iddia Hollanda'dan geldi. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcunun yeni durağı Rusya olacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:24
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Promes elden kaçıyor! Yeni takımı...

Önce 'ın ilgilendiği ardından 'nin kanca attığı ile ilgili Hollanda basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Aktarılan bilgilere göre Ajax'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Quincy Promes, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın yolunu tutumaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Rus kulübü, Promes'e adeta para yağdıracak... Yıldız futbolcu, Spartak'tan yıllık 2.7 milyon euro kazanacak.

BONSERVİSİYLE GİDİYOR
Bununla beraber Spartak Moskova'nın, Quincy Promes için Ajax'a 12 milyon euroluk bonservis ödeyeceği ve bu rakam üzerinde el sıkışıldığı ifade edildi.

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