Haberler Galatasaray Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! İrfan Can...

ve 'dan flaş hamle! ...

Son dakika haberi: 'nin 'yi resmen açıklamasının ardından sarı kırmızılı formayı giyen arkadaşlarından flaş bir hamle geldi. ve , 'ı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:52
Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! İrfan Can...

'nin ile olan transfer yarışından galip çıkarak 'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyuncular Oğulcan ve Taylan'dan flaş bir hamle geldi.

Kahveci'nin Galatasaray'dan arkadaşları olan ve , transferin açıklanmasının ardından yıldız oyuncuyu Instagram'dan takipten çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.

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