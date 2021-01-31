Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'dan flaş hamle! İrfan Can...

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan transfer yarışından galip çıkarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyuncular Oğulcan ve Taylan'dan flaş bir hamle geldi.

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'dan arkadaşları olan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, transferin açıklanmasının ardından yıldız oyuncuyu Instagram'dan takipten çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.