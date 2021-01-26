Kaan Ayhan joker olacak!

Transferde birinci öncelik stoper olmasa da Galatasaray yönetimi yaşanan kaza sonrasında Omar'ın sezonu kapatmasından sonra sağ bekte de oynayan stoper arayışlarını hızlandırdı. Gündeme gelen isimse sadece sağ bek ve stoperde oynayan değil aynı zamanda ön libero olarak da forma giyebilen Kaan Ayhan oldu.

Kaan'ın üç bölgede birden oynayabilmesi ve Galatasaray'ın da bu üç bölgede eksiği olması nedeniyle kulübü Sassuolo'ya teklif yapıldı. Alınan bilgilere göre Fatih Terim tarafından ilk kez milli takıma alınan milli oyuncunun, Sassuolu ile Galatasaray'ın anlaşması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu...

İLK 11'E GİREMEDİ

2024 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper İtalyan temsilcisinde 14'ü ligde 1'i İtalya Kupası'nda olmak üzere 15 karşılaşmada görev yaparken sadece 6 karşılaşmada ilk 11'e girdi.

Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, Serie A ekibi 2.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Cimbom öncelikle kiralamak istiyor.