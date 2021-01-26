Haberler Galatasaray Kaan Ayhan joker olacak!

joker olacak!

Terim, üç mevkiide birden oynaması nedeniyle milli futbolcuyu istedi, görüşmeler başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Kaan Ayhan joker olacak!

Transferde birinci öncelik stoper olmasa da yönetimi yaşanan kaza sonrasında 'ın sezonu kapatmasından sonra sağ bekte de oynayan stoper arayışlarını hızlandırdı. Gündeme gelen isimse sadece sağ bek ve stoperde oynayan değil aynı zamanda ön libero olarak da forma giyebilen oldu.

Kaan'ın üç bölgede birden oynayabilmesi ve Galatasaray'ın da bu üç bölgede eksiği olması nedeniyle kulübü 'ya teklif yapıldı. Alınan bilgilere göre tarafından ilk kez milli takıma alınan milli oyuncunun, ile Galatasaray'ın anlaşması durumunda sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu...

İLK 11'E GİREMEDİ
2024 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper İtalyan temsilcisinde 14'ü ligde 1'i İtalya Kupası'nda olmak üzere 15 karşılaşmada görev yaparken sadece 6 karşılaşmada ilk 11'e girdi.

Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, Serie A ekibi 2.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Cimbom öncelikle kiralamak istiyor.

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