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'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

'in 20. haftasında sahasında 'u 6-1'lik skorla deviren da bir yandan da transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler eski yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırmıştı. devinin de yıldız futbolcu için ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 20:45
Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

'in 20. haftasında sahasında Dnizlispor'u 6-1'lik skorla mağlup eden bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in isteği üzerine eski futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.

Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

'a birlikte yıldız futbolcuya talip olan Porto'dan ise flaş hamle geldi.

Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

FC Porto, Manchester United'dan Jesse Lingard ve 'dan Jean-Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

Le10Sport'ta yer alan habere göre; ara transfer döenminde kadrosuna 2 orta saha oyuncusu dahil etmeye çalışan Porto, her iki oyuncu için de temaslara başladı.

Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

Lingard konusunda Porto'nun birçok rakibi olduğu, Seri konusunda ise 'ın da teklifinin olduğu belirtildi.

Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

İNGİLİZLER, 'G.SARAY İLE ANLAŞMA TAMAM' YAZDI

'la anılan, kulübü 'da kadro dışı kalan Seri, tekrar Cim Bom'a çok yakın.

Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

İngiliz medyası, ve 'ın yeni bir görüşme yaptığı ve Seri konusunda anlaşmaya vardığını, Fildişi Sahilli futbolcunun birkaç gün içerisinde eski takımına imza atmasının beklendiğini yazdı.

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