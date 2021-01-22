Galatasaray'ı transferde yıkan haber! Görüşmeler başladı

FC Porto, Manchester United'dan Jesse Lingard ve Fulham 'dan Jean-Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; ara transfer döenminde kadrosuna 2 orta saha oyuncusu dahil etmeye çalışan Porto, her iki oyuncu için de temaslara başladı.