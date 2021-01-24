İrfan Can’ın gölgesinde kaldı

Galatasaray, sessiz sedasız bir şekilde Halil Dervişoğluʼnu kadrosuna kattı. Taraftarların İrfan Can'la meşgul olduğu dönemde Halil'in transferi gölgede kaldı. Ancak geçen sezon Sparta Rotterdam formasıyla Hollanda Ligi'nde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan iki oyuncudan biri 21 yaşındaki forvetti. Geçen sezon 5 gol, 3 asistle oynayan Halil, Galatasaray ileri ucu için önemli bir seçenek olacak. Genç oyuncunun da çok hırslı olduğu ve Galatasaray'da kendini göstermek istediği belirtiliyor.