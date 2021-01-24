Haberler Galatasaray İrfan Can’ın gölgesinde kaldı

’ın gölgesinde kaldı

, sessiz sedasız bir şekilde Halil Dervişoğluʼnu kadrosuna kattı. Taraftarların 'la meşgul olduğu dönemde Halil'in transferi gölgede kaldı. Ancak geçen sezon formasıyla 'nde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan iki oyuncudan biri 21 yaşındaki forvetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 00:25 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
İrfan Can’ın gölgesinde kaldı

, sessiz sedasız bir şekilde Halil Dervişoğluʼnu kadrosuna kattı. Taraftarların 'la meşgul olduğu dönemde Halil'in transferi gölgede kaldı. Ancak geçen sezon formasıyla 'nde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan iki oyuncudan biri 21 yaşındaki forvetti. Geçen sezon 5 gol, 3 asistle oynayan Halil, Galatasaray ileri ucu için önemli bir seçenek olacak. Genç oyuncunun da çok hırslı olduğu ve Galatasaray'da kendini göstermek istediği belirtiliyor.

SON DAKİKA