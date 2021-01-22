Galeri Galatasaray Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Galatasaray'daki performansıyla tartışma konusu olan Mbaye Diagne'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi. Halil Dervişoğlu ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takımın bir santrfor takviyesi daha yapmayı planladığı ve transfere kaynak yaratma adına bazı oyuncularla vedalaşacabileceği belirtiliyor. Fatih Terim'in gözünden düşen Mbaye Diagne'ye İngiliz ekibinin resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte o teklif ve detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye başladı.

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Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamadı.

Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SABIRLARI TAŞIRDI!
Mbaye Diagne'nin Beşiktaş derbisinde maç 0-0 giderken gördüğü kırmızı kart büyük tepki aldı.

Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

29 yaşındaki futbolcu, takımını 1 kişi eksik bırakan ve alınan mağlubiyete etki eden bu hareketi nedeniyle Terim'in sabrını taşırdı.

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