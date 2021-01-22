Galeri Galatasaray Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? Galatasaray'a resmi teklif

Galatasaray'daki performansıyla tartışma konusu olan Mbaye Diagne'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi. Halil Dervişoğlu ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takımın bir santrfor takviyesi daha yapmayı planladığı ve transfere kaynak yaratma adına bazı oyuncularla vedalaşacabileceği belirtiliyor. Fatih Terim'in gözünden düşen Mbaye Diagne'ye İngiliz ekibinin resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte o teklif ve detaylar... Galatasaray son dakika transfer haberleri...