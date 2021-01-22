Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı

Son dakika transfer haberi: 'nu resmen açıkladı

Son dakika haberine göre , santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 'nun kiralık transferi için ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 17:35 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 17:53
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı

, Ümit Milli Takım forması da giyen genç yetenek 'nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.

Ümit Milil Takımımız'ın da formasını terleten Halil Dervişoğlu, bu sezon Brentford ile 2 maça çıktı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Halil Dervişoğlu'nun 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu 'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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