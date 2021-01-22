Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu resmen açıkladı

Galatasaray, Ümit Milli Takım forması da giyen genç yetenek Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.



Ümit Milil Takımımız'ın da formasını terleten Halil Dervişoğlu, bu sezon Brentford ile 2 maça çıktı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Halil Dervişoğlu'nun 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.