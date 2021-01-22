GS son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Halil Dervişpğlu sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki futbolcu, Brentford kulübünden sezon sonuna kadar kiralandı. Galatasaray da resmi hesabından yaptığı açıklamada, Halil Dervişoğlu'nun geçici transferi konusunda İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.



HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında A Takım'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında Twente'ye kiralanmıştı.

Twente'de forma şansı bulamayan oyuncu, Hollanda ekibiyle anlaşarak 2 Ocak tarihinde Brentford'a geri döndü. Genç hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.