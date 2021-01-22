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son dakika transfer haberi: 'ın yeni transferi 'a geldi

Son dakika transfer haberi: 'ın transfer görüşmeleri yaptığını açıkladığı , sözleşme imzalamak için 'a geldi. Genç futbolcu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 17:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 18:06
GS son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi

'ın her konuda anlaşma sağladığı Halil Dervişpğlu sözleşme imzalamak için 'a geldi. 21 yaşındaki futbolcu, kulübünden sezon sonuna kadar kiralandı. Galatasaray da resmi hesabından yaptığı açıklamada, 'nun geçici transferi konusunda ekibiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.


HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında 'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında 'ye kiralanmıştı.

Twente'de forma şansı bulamayan oyuncu, ekibiyle anlaşarak 2 Ocak tarihinde Brentford'a geri döndü. Genç hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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