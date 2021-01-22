Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1'lik skorla deviren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun takımı transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Galatasaray transfer haberi
22 Ocak 2021 Cuma 18:41, Güncelleme 22.01.2021 18:42
Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi