Galeri Galatasaray Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1'lik skorla deviren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun takımı transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Galatasaray transfer haberi

Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray karşılaşmayı 6-1'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

Cimbom bu galibiyetin ardından puanını 36'ya çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

Sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

Fatih Terim'in talimatıyla girişimlerini sıklaştıran Galatasaray'da gündem forvet transferi...

Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Başkan kararını verdi

DIAGNE ADA YOLCUSU

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Mbaye Diagne, Ada yolcusu.

SON DAKİKA