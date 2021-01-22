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'da Şener ve Oğulcan salonda çalıştı!

'de ilk yarının son haftasında ile karşılaşacak olan 'da ve takımdan ayrı salonda çalıştı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 17:28
Galatasaray'da Şener ve Oğulcan salonda çalıştı!
, 'in 21. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda son lig karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra drilleri ve pas oyunları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, tedavisinin ardından takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı. ve , tedavilerinin ardından salonda çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da 'na ait özel bir uçuşla 'ya giderek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
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