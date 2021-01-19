Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

Milliyet'in haberine göre; her iki futbolcuyu da zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamayı hedefleyen Cimbom, Onyekuru'nun kulübü Monaco ve Mohamed'in takımı Zamalek ile son detayları görüşüyor.

Monaco'ya Onyekuru için 550 bin euro kiralama ile birlikte 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifi, Mohamed için ise Zamalek'e 1+4 milyon dolarlık öneri sunan yönetim, iki kulübün de son kararını vermesini bekliyor.