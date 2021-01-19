Haberler Galatasaray Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

Son dakika haberi: 'da KAP haftası! İki açıklanıyor

Ara döneminin sessiz takımı , bu hafta bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Geciken transferler nedeniyle taraftarların tepkisi çeken yönetim, bu hafta sonuna kadar iki yıldızın transferini KAP'a bildirerek, hem camianın hem de teknik direktör 'in gönlünü alacak. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 09:53
Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

Şu ana kadar konusunda somut adım atılmaması nedeniyle taraftarın tepkisini alan yönetimi, camianın gönlünü almak için düğmeye bastı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

Özellikle 'a karşı alınan son derbi mağlubiyeti sonrası çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılılar bu hafta en az iki ismin bitirilmesi için yoğun mesai harcayacak.

Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

'ın, bir süredir görüşme halinde olduğu ve 'in transferleri konusunda son aşamaya geldiği ve hafta içinde bu iki ismi açıklayacağı öğrenildi.

Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

Milliyet'in haberine göre; her iki futbolcuyu da zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamayı hedefleyen , 'nun kulübü ve 'in takımı ile son detayları görüşüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

'ya için 550 bin euro kiralama ile birlikte 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifi, için ise 'e 1+4 milyon dolarlık öneri sunan yönetim, iki kulübün de son kararını vermesini bekliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

Her iki futbolcu da kulüplerine 'a olmak istediklerini iletti.

Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

OKULA BAŞLADI

Bir süre önce ailesini 'da bırakan 'nun oğlu 'de okula başladı. Nijeryalı futbolcunun eşi bu durumu sosyal medyadan paylaştı.

SON DAKİKA