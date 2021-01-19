Son dakika haberi: Galatasaray'da KAP haftası! İki transfer açıklanıyor

Şu ana kadar transfer konusunda somut adım atılmaması nedeniyle taraftarın tepkisini alan Galatasaray yönetimi, camianın gönlünü almak için düğmeye bastı.
Özellikle Beşiktaş'a karşı alınan son derbi mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılılar bu hafta en az iki ismin bitirilmesi için yoğun mesai harcayacak.
Galatasaray'ın, bir süredir görüşme halinde olduğu Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in transferleri konusunda son aşamaya geldiği ve hafta içinde bu iki ismi açıklayacağı öğrenildi.