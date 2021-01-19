Haberler Galatasaray Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

'da transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Son dakika transfer haberleri | 'in 19. haftasında derbide 'a mağlup olan , liderlik hedefiyle çıktığı karşılaşmanın ardından 4. sıraya geriledi. Aslan'da saha dışında da işler istenildiği gibi gitmiyor. 'in açıkladığı , , ve transferlerinden henüz resmiyete kavuşan olmadı. Sarı-kırmızılıarın kesin gözüyle baktığı Onyekuru transferinde de bazı pürüzler oluştu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 15:07
Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

'da 'nun transferindeki belirsizlik sürüyor... Nijeryalı yıldız geçtiğimiz hafta başında ailesini 'a getirmiş, kendisi de transferdeki pürüzlerin giderilmesi için 'ya geçmişti.

Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

'nun eşi sosyal medya hesabından çocuklarının 'da okula başladığını duyurdu. Ancak ile anlaşamadığı için Nijeryalı yıldız henüz İstanbul'a gelemedi.

Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Alınan bilgilere göre iki kulüp zorunlu opsiyon konusunda henüz orta yolu bulamadı. Ayrıca bir sonraki satıştan payla ilgili pürüzler de var.

Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

hem ailesine hem de Sarı-Kırmızılı formaya kavuşmak için bir an önce transferin noktalanmasını bekliyor.

Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

kendisini ısrarla isteyen iki kulübüne bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

'in haberine göre Nijeryalı yıldızın 'nun yöneticileri ile görüşerek, "'da oynamak istiyorum" dediği belirlendi.

Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Özellikle teknik direktör , transferin kısa süre içerisinde netlik kazanmasını bekliyor.

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