Galatasaray'da Onyekuru transferi neden gerçekleşmedi? İşte yanıtı

Galatasaray'da Onyekuru'nun transferindeki belirsizlik sürüyor... Nijeryalı yıldız geçtiğimiz hafta başında ailesini İstanbul'a getirmiş, kendisi de transferdeki pürüzlerin giderilmesi için Monaco'ya geçmişti.

Onyekuru'nun eşi sosyal medya hesabından çocuklarının İstanbul'da okula başladığını duyurdu. Ancak Galatasaray ile Monaco anlaşamadığı için Nijeryalı yıldız henüz İstanbul'a gelemedi.