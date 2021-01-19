Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, futbolun gündemiyle ilgili açıklamalar yaparken Hagi ile Mesut Özil'i kıyasladı. İşte Prekazi'nin o sözleri...
-Galatasaray, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?
Yedikleri 2 golde de stoperler bireysel hatalar yaptı. Zaten her maçta savunma aksıyor. Bir de Galatasaray, bu sezon sürekli hücumu düşünüyor. Derbide de Beşiktaş'a alan verdiler. Aslında biraz Beşiktaş'ın üzerine gelmesini beklemelilerdi. Beşiktaş'ın özel bir yanı yoktu. Stoperlerin hatalarını değerlendirdiler. Galatasaraylı stoperlerin hediyesini geri çevirmediler.
-Şampiyonluk yarışında kimi daha şanslı görüyorsun?
Şu anda favori göstermek erken. Fakat yedek kulübesi zengin olan takım avantajlı olacak. Kim daha fazla aynı kalitede rotasyon yapma şansına sahip olursa, o takım şampiyon olur. Beşiktaş'ın yedek kulübesi şu an an için daha güçlü görünüyor.