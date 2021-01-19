Haberler Fenerbahçe Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

mi mi? Prekazi'den şok yanıt!

Son dakika haberleri | 'nin transferi bir anda tüm dünyada gündem haline geldi. İmza daha resmileşmeden 'deki Fenerbahçe ve taraftarları 'Mesut Özil mi mi?' tartışmalarına başladı. Bu soru sarı-kırmızılıların efsane ismi Prekazi'ye de soruldu. Efsane futbolcunun cevabı işe oldukça çarpıcı. Prekazi ayrıca Mesut'un ile kıyaslanmasını da saçmalık olarak değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 10:45
Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

'ın unutulmaz futbolcularından , futbolun gündemiyle ilgili açıklamalar yaparken ile 'i kıyasladı. İşte Prekazi'nin o sözleri...

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Galatasaray, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?

Yedikleri 2 golde de stoperler bireysel hatalar yaptı. Zaten her maçta savunma aksıyor. Bir de , bu sezon sürekli hücumu düşünüyor. Derbide de 'a alan verdiler. Aslında biraz Beşiktaş'ın üzerine gelmesini beklemelilerdi. Beşiktaş'ın özel bir yanı yoktu. Stoperlerin hatalarını değerlendirdiler. Galatasaraylı stoperlerin hediyesini geri çevirmediler.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Şampiyonluk yarışında kimi daha şanslı görüyorsun?

Şu anda favori göstermek erken. Fakat yedek kulübesi zengin olan takım avantajlı olacak. Kim daha fazla aynı kalitede rotasyon yapma şansına sahip olursa, o takım şampiyon olur. 'ın yedek kulübesi şu an an için daha güçlü görünüyor.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Galatasaray'ın kadrosu şampiyonluk için yeterli mi?

Tabii ki en iyisini bilir, fakat bana göre yeterli değil. Öncelikle sakatlandığı zaman onun yerine iyi bir kaleci bulamadılar. Çünkü bana göre Muslera takımın yarısı. Stoperleri derbisinde de gördük; iki golde de büyük hatalar yaptılar. Sağ bek de problem. Orta sahaya da ekstra futbolcu lazım. Bir de forvete takviye gerek.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Galatasaray'a gözüne kestirdiğin oyuncu var?

'dan alınan ile 'ı beğeniyorum. Bana göre 'daki yerli oyuncular yabancılardan daha faydalı.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Peki Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'yı nasıl buluyorsun?

O kim! Tanımıyorum ben öyle birini. Kim o? Boşver Belhanda'yı. Ben onu mahalle takımım da bile oynatmam. ondan çok daha iyi. Sakatlığı yüzünden daha eski formunu bulamadı.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Arda Turan için yorumun nedir?

, her zaman beğendiğim bir isim. ve 'de oynadığını unutmamak lazım. Fakat bazı problemleri mi var onu bilmiyorum.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etti. Sence Mesut, Fenerbahçe'ye faydalı mı olacak? Yoksa bazılarının dediği gibi, olumsuz mu etkileyecek?

Bunu bilemiyorum. Fakat şunu unutmamak lazım; Almanya'da doğup büyüdü. Alman mantalitesi ile yetişti. Almanya ile çok farklı. Real Madrid'de oynadı. İngiltere'de oynadı. Türkiye'de profesyonel bir ortam olmadığını görünce psikolojik olarak etkilenebilir. Belki süper oynar, belki de kötü. Her şey Mesut'a bağlı.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Mesut Özil'i Gheorghe Hagi ile kıyaslayanlar var. Sence Türkiye'ye gelen en iyi yabancı futbolcu kim?

Ya kardeşim , Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu oldu. Almanlar'ın bir numaralı futbolcusuydu. Tabii ki Mesut, 'den daha iyi. Mesut, Real Madrid ve Arsenal'daki ilk yıllarında çok başarılıydı. Fakat daha sonra düşüşe geçti. Belki İngiltere'de umduğunu bulamadı ve farklı takımlara gitmek istedi. Ama onu satın alacak parayı kimse veremeyince Arsenal'de kaldı. Demek ki şimdi , Mesut'un istediği parayı verdi ki geldi.

Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Anelka, Sneijder, Van Persie, Ortega, Roberto Carlos, Drogba daha popüler transferlerdi diyenler de var. Sence?

Yok yahu... Hiçbiri 'in kariyeri ile kıyaslanamaz. Mesut bana göre bir numara. Mesut, alfa omega Alman Milli Takımı'nın oyuncusuydu. Mesut olmasaydı Almanya, Dünya Şampiyonu olamazdı. Açın bakın Almanya şampiyon olduğu zaman Mesut için yazılanlara... (Ajansspor)

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