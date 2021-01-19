Mesut Özil mi Hagi mi? Prekazi'den şok yanıt!

-Arda Turan için yorumun nedir? Arda, her zaman beğendiğim bir isim. Barcelona ve Atletico Madrid'de oynadığını unutmamak lazım. Fakat bazı problemleri mi var onu bilmiyorum.

-Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etti. Sence Mesut, Fenerbahçe'ye faydalı mı olacak? Yoksa bazılarının dediği gibi, olumsuz mu etkileyecek? Bunu bilemiyorum. Fakat şunu unutmamak lazım; Mesut Özil Almanya'da doğup büyüdü. Alman mantalitesi ile yetişti. Almanya ile Türkiye çok farklı. Real Madrid'de oynadı. İngiltere'de oynadı. Türkiye'de profesyonel bir ortam olmadığını görünce psikolojik olarak etkilenebilir. Belki süper oynar, belki de kötü. Her şey Mesut'a bağlı.