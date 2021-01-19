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'de flaş gelişme! Yıldız isim 'dan ayrıldı

Son dakika transfer haberleri | 'in 19. haftasında sahasında MKE ile karşılaşan , mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve 'la zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde gözler yeniden transfere çevrilirken, takımdan ilk ayrılık da gerçekleşiyor. 'da yıldız futbolcunun Ankaragücü maçının ardından 'dan ayrıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 09:58
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken ve ara transfer dönemine de oldukça hızlı başlayan 'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında 'dan kadroya katılan 'nin ameliyat olmasına karar verildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

10. haftadaki maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Dün gece 'dan ayrılan 'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

BELÖZOĞLU 3-8 AY DEMİŞTİ

, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.

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