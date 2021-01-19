Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim İstanbul'dan ayrıldı

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, MKE Ankaragücü engelini de kayıpsız geçerken yeniden zirveye ortak oldu.
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, MKE Ankaragücü engelini de kayıpsız geçerken yeniden zirveye ortak oldu.
Kanarya Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından sırasıyla Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetin ardından gözlerin yeniden transfere çevrildiği Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken ve ara transfer dönemine de oldukça hızlı başlayan Kanarya'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.
Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kadroya katılan Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi.
10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedilmesi bekleniyor.
Dün gece İstanbul'dan ayrılan Diego Perotti'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.
BELÖZOĞLU 3-8 AY DEMİŞTİ
Emre Belözoğlu, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı.
32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.