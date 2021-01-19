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'nin babasından flaş açıklama! "Fenerbahçeliydi ama..."

Son dakika transfer haberleri | Ara transfer dönemini sessiz geçiren 'da ilk hedef ... 'in yıldız futbolcusunun babası milli yıldızın geleceğine dair flaş açıklamalarda bulunurken bir de itirafı yaptı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 09:29
İrfan Can Kahveci'nin babasından flaş açıklama! "Fenerbahçeliydi ama..."

'ın gündemindeki Başakşehirli ile ilgili babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'nin babasından flaş açıklama! "Fenerbahçeliydi ama..."

Beyaz TV'ye konuşan 'nin babası Hacı Bektaş Kahveci: "İrfan Can Kahveci, 'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. 'den artık gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci'nin babasından flaş açıklama! "Fenerbahçeliydi ama..."

Açıklamalarına devam eden Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." dedi.

İrfan Can Kahveci'nin babasından flaş açıklama! "Fenerbahçeliydi ama..."

'ın bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor...

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