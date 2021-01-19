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Son dakika transfer haberi: Son düzlüğe girildi! transferinde geri sayım

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın listesinde bulunan transferinde ve Galatasaray arasında son düzlüğe girildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son düzlüğe girildi! Henry Onyekuru transferinde geri sayım

'da mağlubiyetinin yarası transferlerle sarılacak. Ara transferin kapanmasına iki hafta kala sarı-kırmızılı kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanırken ilk olarak 'nun açıklanması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun zorunlu satın alma bedeli konusunda pazarlıklar devam ediyor. 5 milyon euro talep ederken Galatasaray'ın 4 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Tarafların ortak bir noktada buluşması bekleniyor. Ayrıca bir sonraki satıştan Monaco'ya yüzde 30'luk pay verilmesi de gündemde... Galatasaray'a gelmek için gün sayan Onyekuru, iki kulübün el sıkışmasının ardından 'a gelecek.

OĞLU OKULA BAŞLADI
Transferine 'bitti' gözü ile bakan Henry Onyekuru 'ya giderken eşi ve çocuğumu bir hafta önce İstanbul'da bırakmıştı. Ailesini daha önce oturduğu eve yerleştiren başarılı futbolcu, oğlunu da Florya Tesislerine yakın bir özel okula yazdırdığı öğrenildi.

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